Antalya'daki turizmciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Antalya'daki turizmciler, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Burak Orkut, IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kavaloğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesinden yana kullanan Kavaloğlu, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Kavaloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karelerini tercih etti.

Kavaloğlu, kendisinin de fotoğraflara ilgisinin olduğunu belirterek, AA muhabirlerince çekilen fotoğraflar arasında seçmekte zorlandığını söyledi.

- "Her bir kare değerli ve anlamlı"

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu da "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" karesinden yana kullanan Saatçioğlu, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını tercih eden Saatçioğlu, "Günlük Yaşam" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı kareyi seçti.

Saatçioğlu, AA muhabirlerinin fotoğraflarının birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu kaydetti.

- "Kareler oldukça etkileyici"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Burak Orkut, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana kullanan Orkut, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Orkut, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" adlı karelerini tercih etti.

Orkut, yıl genelinde dünyada yaşanan olayları yansıtan karelerin oldukça etkileyici olduğunu belirtti.

- "Her yıl birbirinden güzel karelerle karşılaşıyoruz"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" karesinden yana kullanan Çağlar, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını seçen Çağlar, "Günlük Yaşam" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesini tercih etti.

Çağlar, her yıl AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını ve her yıl da birbirinden farklı, güzel karelerle karşılaştığını söyledi.

- "Seçki'de Kemer'in olması bizi mutlu etti"

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Özdemir, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Özdemir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karelerini tercih etti.

Özdemir, Kemer'de her yıl önemli spor organizasyonları gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerle spor turizmine önemli katkı sunduklarını söyledi.

Fotoğraflar'da Kemer'deki bir organizasyondan çekilmiş fotoğrafın da yer aldığını dile getiren Özdemir, "Seçki'de Kemer'in olması bizi mutlu etti. Arkadaşımız da çok güzel bir anı yakalamış." dedi.