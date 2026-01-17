Antalyalı iş insanları, DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nda buluştu

ANTALYA - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri 2025 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katıldı.



ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu ileriye taşıyacak işbirliklerinin ele alındığı kurulda, uluslararası ticari diplomasi alanında önemli bir temsile imza attı.

Şube Başkanı Onur Kacar ve dernek yönetimi, Çin, Lübnan, Mali, Kırgızistan, Ekvator Ginesi, Gana, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Gine ve Romanya İş Konseyleri Yürütme Kurullarında üye olarak görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kacar, dernek olarak üstlendikleri görevin yalnızca bir temsil değil, aynı zamanda stratejik bir sorumluluk olduğunu bildirdi.

Antalya merkezli firmaları küresel ticaret ağlarının aktif bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kacar, "Uluslararası iş konseylerinde yer alarak üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı, yatırım ve ticaret fırsatlarını sahada birebir temaslarla güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaların, Türkiye'nin dış ticaret hacminin artırılmasına katkı sunacağının öngörüldüğünü belirten Kacar, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların, özellikle Antalya merkezli firmaların küresel pazarlara erişimini güçlendirmesi bekleniyor. DEİK çatısı altında yürütülecek yeni dönem faaliyetlerinin, Türkiye'nin dış ticaret hacminin artırılmasına, özel sektör diplomasisinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir uluslararası ekonomik işbirliklerinin tesis edilmesine önemli katkılar sunacağı öngörülüyor."