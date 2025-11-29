Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Afyonkarahisarlılar Antalyalılar Yardımlaşma Derneği tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Afyonkarahisar ve Antalya'yı Buluşturuyoruz" programı düzenlendi.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Afyonkarahisar ve Antalya arasında kültürel, sosyal ve ekonomik bağları güçlendirmek, iş dünyasının işbirliği imkanlarını artırmak, ortak projeleri desteklemek amacıyla güzel bir etkinlin gerçekleştirildiğini söyledi.

Birlikteliğin daim olmasını dileyen Hacısüleyman, programın şehirlerin gelişimine ve ülke ekonomik dinamizmine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Afyonkarahisarlılar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de işbirliğinin her iki il için de önemli olduğunu belirtti.

Afyonkarahisarlılar Antalyalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Hakkı Çelik de ticarette, turizmde, kültürel etkinliklerde güç birliği oluşturmak amacıyla böyle bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Programın her yıl devam etmesini arzuladıklarını aktaran Çelik, "Biri doğduğumuz, diğeri de doyduğumuz kent. İkisi de bizim için önemli. Daha güçlenerek etkinliğimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, İbrahim Yurdunuseven, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile her iki ilden iş dünyasından insanlar katıldı.



