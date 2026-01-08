İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Antalyaspor'a ziyaret
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin Antalya'da partililerle buluştu:
Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
Bakanlar Tekin ve Göktaş, Antalya'da "Erzurum Tanıtım Günleri"nin açılışına katıldı
Antalya'da Kahraman Fareler Bilimsel Araştırma Projesi tanıtıldı
Kahramanmaraş’ta jandarmaya ve emniyete tahsis edilen 88 araç hizmete alındı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gençlerbirliği ile 14 Ocak Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor ile dün hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği müsabakası hazırlıkları için toplandı.

Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu gözetiminde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



