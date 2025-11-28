Antalyaspor Teknik Direktörü Bulut, Göztepe maçında planlarını 3 puan üzerine kuruyor:

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maça ilişkin, "Hedefimiz galip ayrılmak. Planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz." dedi.

Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği değerlendirme toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor maçından 1 puan almanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Antalyaspor ile 6 maça çıktığını ve ideal ilk 11'i kurmaya çalıştığını söyleyen Bulut, takımın iyiye doğru gittiğini kaydetti.

Hücum anlamında da daha kreatif olmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, ilerleyen haftalarda daha iyi bir seviyeye geleceklerini ifade etti.

Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları Göztepe'nin zorlu bir ekip olduğuna dikkati çeken Bulut, şunları söyledi:

"Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Hedefimiz galip ayrılmak. Planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz ve umduğumuz puanları alırız. Ayrıca taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Konyaspor deplasmanında bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Onlardan isteğimiz bu hafta sonu Göztepe karşısında stadı doldurmaları."



