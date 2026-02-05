Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Uğurlu, AA muhabirine, Antalyaspor'daki serüveninin Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladığını belirterek, ardından ligdeki rakiplerinden biri olan Gençlerbirliği'ni mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını hatırlattı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında da ligin en güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile evlerinde 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Uğurlu, takımın direncinin ve fizik gücünün arttığını bu maçta çok iyi gördüklerini kaydetti.

Takımın oyun anlamında da yukarıya çıkmaya başladığının altını çizen Uğurlu, geliştirmeleri gereken özelliklerinin olduğunu, her hafta üzerine koyarak yolculuklarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.


- "Bu puanlar hem oyun hem de motivasyon olarak bizi yukarıya çekti"

Ligde alt sıralarda yer alan takımların birbirlerine yakın puanlarının bulunduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Alt gruptan sıyrılmak istiyoruz. Bunun için de çok fazla mücadele etmemiz, yapabildiğimizin en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. İstediğimiz sıralamada ligi bitireceğimize inanıyorum." dedi.

Sami Uğurlu, ligdeki son maçlardan alınan puanların takım için çok değerli olduğunu vurguladı.

Puanların futbolculara, şehre öz güven kazandırdığına işaret eden Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu puanlar hem oyun hem de motivasyon olarak bizi yukarıya çekti. Önümüzde ligdeki rakiplerimizden olan Karagümrük maçı var. Karagümrük son dönemde hep zor maçlar oynadı. Kuvvetli rakiplere karşı iyi mücadele ettiler. Fizik kapasiteleri yüksek bir takım. Bizim maça belki de son şansları olarak bakacaklar. Çok iyi hazırlanacaklar. Biz de aynı şekilde çok iyi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma bizim için ligin en önemli ve değerli maçı. Alacağımız galibiyet hem puan hem de öz güven olarak bizi yukarıya taşıyacak. Üç puan için gideceğiz. Deplasmanda alacağımız puanlar bizi sıralamada çok farklı bir duruma getirecek."



