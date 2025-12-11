İlginizi Çekebilir

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi
Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı
Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı
Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar
SunExpress'te üst düzey atama
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı
Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi

Antalyaspor'da hedef Galatasaray maçını kazanmak

Antalyaspor

Antalyaspor'da hedef Galatasaray maçını kazanmak

ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Teknik direktör Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta galibiyeti hak etmelerine rağmen Alanyaspor deplasmanından bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ın kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Bulut, "Artık 10 günde 3 maç oynamak normal hale geldi. Galatasaray bu tempoya alışık bir takım. Yorgun olacağını düşünmüyorum. Biz kendimize bakmamız lazım. Galatasaray'ı iyi analiz edip ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Bulut, iç sahadaki maçlarda puan ve puanlar almak istediklerini dile getirerek, "Karşımızda iyi bir takım var. Antalyaspor olarak Galatasaray karşısında her şeyimizin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kulandı.

Takımın reaksiyon göstermeye başladığını anlatan Bulut, "Göztepe, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında iyi performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha da geliştirebiliriz. Her gün çalışıyoruz. Bu hafta Galatasaray'a karşı istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Taraftarın hem iç hem de dış sahada kendilerini desteklediğini kaydeden Bulut, Galatasaray maçıyla beklentilerine cevap vermek istediklerini ifade etti.



Spor 11.12.2025 13:37:46 0
Anahtar Kelimeler: antalyaspor'da hedef galatasaray maçını kazanmak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

2

Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

3

Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı

4

Başkan Uyutmaz’dan MDGRUP Osmaniyespor’a Kritik Maç Öncesi Moral Aşısı

5

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

6

SunExpress'te üst düzey atama

7

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

8

Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

9

Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı

10

Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verildi