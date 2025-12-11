Antalyasporlu çocuklar yüzme şenliklerinde yarıştı

ANTALYA - Türkiye Yüzme Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 7-8 yaş yüzme şenliklerinde, Antalyasporlu çocuklar mücadele etti.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, yarışma, 6-7 Aralık'ta Konyaaltı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Kentteki yüzme takımlarını bir araya getiren organizasyonda sporcular, 50 ve 100 metre mesafelerde kelebek, serbest, sırtüstü ve kurbağalama stillerinde yarıştı.

Sporculardan Kenan Pars Ünet, Leyla Şener, Ülkü Nakış Tuncer, Bülent Özsavaş, Umay Karan, Alina Öztürk, Ertuğrul Özen, Lidya Şanlıer ve Berrak Aytekin, ulusal çapta dereceler elde etti. Kenan Pars Ünet ve Leyla Şener de performanslarıyla öne çıktı.