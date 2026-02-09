AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni değerlendirdi:

ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Adana ve Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak, aynı zamanda nitelikli sanayi iş gücünü bölgeye çekecek bir yatırım olacaktır." dedi.

Kimya Endüstri Bölgesi'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sütcü, AA muhabirine, projenin bölge sanayisi için önem taşıdığını söyledi.

Sütcü, projenin, Çukurova Bölgesi'nin tamamını kapsayacak şekilde planlandığını belirterek, "İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile buranın ülkemiz ve ekonomimize kazandırılması için AOSB olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kısa süre içerisinde de yatırımcılarımıza tahsis işlemlerine başlayacağız." diye konuştu.

Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nde yapılacak kimya ve kimyaya dayalı üretimin, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağını dile getiren Sütcü, "Adana ve Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak, aynı zamanda nitelikli sanayi iş gücünü bölgeye çekecek bir yatırım olacaktır." ifadesini kullandı.

- AOSB'yi de değerlendirdi

Sütcü, AOSB'nin 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yarın gerçekleştirileceğini anlattı.

AOSB'nin, fiziksel büyüklük ve ekonomiye verdiği katkıyla Türkiye'deki yaklaşık 418 organize sanayi bölgesi arasında ilk 4'te yer aldığını belirten Sütcü, şöyle konuştu:

"Ekonomik verilerine baktığımızda yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığı, 500 sanayicimizin üretim yaptığı bir bölge. Dünyanın her tarafından yatırımcı çekebilen işletmeleri bulunan, altyapı ve üstyapısıyla tamamen hazır olan bir organize sanayi bölgemiz. Yaklaşık 27 uluslararası sanayi firması , yüzde yüz yabancı sermayeli olarak AOSB'de bulunmaktadır. Üretim ve satış rakamlarına baktığımızda, ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 17 firması bulunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ilk 1000 içerisinde yer alan sanayicilerimize baktığımızda da AOSB'den 50'ye yakın firmanın olduğu görülmektedir. Yaklaşık 30 milyon metre karelik genişleme sahamız var."

Sütcü, AOSB'nin Türkiye'nin en iyi atık su arıtma tesislerine sahip olduğunu, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" niteliklerinde hizmet verdiklerini anlattı.

Sanayicileri, genel kurul toplantısına davet eden Sütcü, "Adana ve AOSB'ye sahip çıkalım. Bu projeleri hayata geçirmek için tekrar adayız. Sanayicilerimizi seviyoruz. Onların tercihinin başımızın üstünde yeri var. Sanayicilerimizin tercihi ne olursa olsun, Adana'mıza ve buraya hizmet etmek için her zaman varız ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.