Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının ardından

ÇORUM - Tendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Son 10 dakikada bulduğumuz gollerde kazandık. Sonuçta 3 puan kazandık." dedi.

Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay gibi görünen ancak zor bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında bir gol kaçırdıklarını dile getiren Eroğlu, "Pozisyonları değerlendiremeyince rakip direnci artıyor ve kalemizde bir gol gördük. Oyun anlamında zaman zaman üretkenlik olsa da skor alamayınca rakip daha da dirençlendi. Yaptığımız müdahaleler, oyuncu değişiklikleri, hamlelerle maçı kazandık. Kolay görünen maçlar hep zordur. Konsantrasyon yüksek olması gerekiyor." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizen Eroğlu, "Bugün maçın başındaki yakalayamadığımız skor ister istemez son bölüme taşındı. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle kazandık. Sonuçta 3 puan kazandık. Önemli ama burada kendimizi tabii ki eleştireceğiz. Takım içerisinde eksiklerimizi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.


- Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor yardımcı antrenörü Fatih Tevek ise iki takım için de güzel bir maç olduğunu söyledi.

Futbolcularını maçta gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yücel, "Futbolcularımın hepsi inanılmaz derecede mücadele etti. Bugün gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadı. Gülen taraf yine de biz olduk çünkü futbolcularım üstün bir mücadele sarf etti. Çocuklarımızın ayağına sağlık. Rakibi de kutlamak gerek." değerlendirmesinde bulundu.



Spor 17.01.2026 00:15:40
