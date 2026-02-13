Arçelik'te üst düzey atama

İSTANBUL - Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, olağan Genel Kurul itibarıyla görevini, Arçelik AŞ Genel Müdür Yardımcısı (Ticari-Türkiye ve Güney Asya) ve Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Can Dinçer'e devredecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 55'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 50 bine yakın çalışanıyla Avrupa'nın en büyük beyaz eşya şirketi konumunda bulunan Arçelik'te bayrak değişimi gerçekleşecek.

Buna göre, Can Dinçer, Arçelik CEO'luğunu Genel Kurul itibarıyla Hakan Bulgurlu'dan devralacak.



Arçelik CEO'su olarak 11 yıl, Koç Topluluğu bünyesinde ise 32 yıl görev yapan Hakan Bulgurlu, şirketin küresel ölçekte dönüşümüne ekibiyle liderlik etti.

Bulgurlu döneminde Arçelik, Avrupa'da 1. sıraya ve dünyada ilk 3 oyuncu arasına yükseldi. Sürdürülebilirlik performansı uluslararası endekslerde üst sıralara taşınırken, çevresel ve sosyal sorumluluk şirketin stratejik önceliklerinin merkezine yerleşti.

Dawlance, Voltas Beko, Singer Bangladesh, Hitachi ve Whirlpool ile gerçekleştirilen işbirlikleri ve entegrasyon süreçleriyle şirketin coğrafi ayak izi ve küresel rekabet gücü önemli ölçüde güçlendirildi.

Bulgurlu, hazirana kadar Beko BV Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği (APPLiA) Başkanı olarak görevlerine devam edecek.

- Can Dinçer



Can Dinçer, 33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'den Avrupa, Amerika ve Asya-Pasifik'e uzanan geniş bir coğrafyada liderlik sorumlulukları üstlendi.

Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü olarak 9 yılı aşkın süredir görev yapan Dinçer, 2018'den bu yana Arçelik'in de Türkiye ve Güney Asya'dan sorumlu Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Dinçer, söz konusu süreçte bayi-servis teşkilatının ve ekibinin gücüyle Arçelik markasının Türkiye'deki pazar konumunun güçlenmesine katkı sağladı.

Aynı zamanda Güney Asya bölgesinde sürdürülebilir büyümenin devamlılığında etkin rol oynayan Dinçer ayrıca, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanlığı görevini 2019-2023 boyunca yürüterek, sektörün gelişimi, rekabet gücü ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerinde aktif rol aldı.

