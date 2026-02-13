İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Akdeniz'de en fazla hazır giyim ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Arçelik'te üst düzey atama
Boluspor-Hatayspor maçının ardından
Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı
GÜNCELLEME - Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi
Adana'da doğan her bebek için fidan dikilecek
Koç Holding'de görev değişimleri
Futbol: Trendyol 1. Lig

Arçelik'te üst düzey atama

Arçelik

Arçelik'te üst düzey atama

İSTANBUL - Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, olağan Genel Kurul itibarıyla görevini, Arçelik AŞ Genel Müdür Yardımcısı (Ticari-Türkiye ve Güney Asya) ve Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Can Dinçer'e devredecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 55'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 50 bine yakın çalışanıyla Avrupa'nın en büyük beyaz eşya şirketi konumunda bulunan Arçelik'te bayrak değişimi gerçekleşecek.

Buna göre, Can Dinçer, Arçelik CEO'luğunu Genel Kurul itibarıyla Hakan Bulgurlu'dan devralacak.

Arçelik CEO'su olarak 11 yıl, Koç Topluluğu bünyesinde ise 32 yıl görev yapan Hakan Bulgurlu, şirketin küresel ölçekte dönüşümüne ekibiyle liderlik etti.

Bulgurlu döneminde Arçelik, Avrupa'da 1. sıraya ve dünyada ilk 3 oyuncu arasına yükseldi. Sürdürülebilirlik performansı uluslararası endekslerde üst sıralara taşınırken, çevresel ve sosyal sorumluluk şirketin stratejik önceliklerinin merkezine yerleşti.

Dawlance, Voltas Beko, Singer Bangladesh, Hitachi ve Whirlpool ile gerçekleştirilen işbirlikleri ve entegrasyon süreçleriyle şirketin coğrafi ayak izi ve küresel rekabet gücü önemli ölçüde güçlendirildi.

Bulgurlu, hazirana kadar Beko BV Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği (APPLiA) Başkanı olarak görevlerine devam edecek.

- Can Dinçer

Can Dinçer, 33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'den Avrupa, Amerika ve Asya-Pasifik'e uzanan geniş bir coğrafyada liderlik sorumlulukları üstlendi.

Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü olarak 9 yılı aşkın süredir görev yapan Dinçer, 2018'den bu yana Arçelik'in de Türkiye ve Güney Asya'dan sorumlu Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Dinçer, söz konusu süreçte bayi-servis teşkilatının ve ekibinin gücüyle Arçelik markasının Türkiye'deki pazar konumunun güçlenmesine katkı sağladı.

Aynı zamanda Güney Asya bölgesinde sürdürülebilir büyümenin devamlılığında etkin rol oynayan Dinçer ayrıca, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanlığı görevini 2019-2023 boyunca yürüterek, sektörün gelişimi, rekabet gücü ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerinde aktif rol aldı.



Ekonomi 13.02.2026 21:19:09 0
Anahtar Kelimeler: arçelik'te üst düzey atama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Akdeniz'de en fazla hazır giyim ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

3

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

4

Arçelik'te üst düzey atama

5

Boluspor-Hatayspor maçının ardından

6

Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı

7

GÜNCELLEME - Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi

8

Adana'da doğan her bebek için fidan dikilecek

9

Koç Holding'de görev değişimleri

10

Futbol: Trendyol 1. Lig