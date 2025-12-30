Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi

İSTANBUL - Arçelik, gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme, bilinçli saklama ve verimli alan kullanımına ilişkin etkinlik gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, sınırlı mutfak alanlarında daha fazla saklama kapasitesi sunan yenilikçi MaxiFit buzdolabı ile düzenlediği etkinlikte, tüketicilerin günlük hayatta zaman zaman gıdaları yerleştirmekte zorlandığı buzdolabının kullanımına dikkati çekti.

Arçelik, modern yaşamın ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerle yanıt verirken, buzdolabı kullanım alışkanlıklarını da yeniden düşünmeye davet ediyor. Bu kapsamda geliştirilen MaxiFit buzdolapları, sadece geniş iç hacimleriyle değil, alanın en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılan tasarımlarıyla da öne çıkıyor.

MaxiFit, 0,3 santimetrelik yan boşlukla 80 santimetrelik kabinlere tam uyum sağlarken, mutfaklara entegre olup, kenar boşluklarına ihtiyaç duymadan etkili soğutma sunan sistemiyle işlevselliği artırıyor.

İç hacmi, 551 litrelik toplam kapasitesi, sessiz çalışma özelliği ve enerji tasarrufuna odaklanan teknolojilerle tasarlanmış MaxiFit buzdolapları, daha uzun süren tazelik için VitaminZone, sessizlik ve verimlilik için ProSmart Inverter Motor ve yapay zeka destekli özelliğiyle yüzde 20'ye varan ek enerji tasarrufu sağlıyor.

Algoritmasıyla kullanım alışkanlıklarını ve çevresel koşulları analiz ederek fan ve kompresörlerin çalışma düzenini ayarlayan MaxiFit, enerji verimliliğini optimize ederken, bilinçli kullanım alışkanlıklarıyla mutfaklarda sürdürülebilir bir dönüşümün kapısını aralıyor.

Etkinlikte kapsamında MasterChef Türkiye yarışmacıları Ayyüce Kamit ve Ali Can Sabunsoy'un katılımıyla "Buzdolabı Yerleştirme Challenge" adlı yarışma düzenlendi.



Arçelik AR-GE ekibinden oluşan jürinin değerlendirmesiyle gerçekleştirilen yarışmada, hazırlanan gıda ürünleri verilen süre içinde doğru ve verimli şekilde MaxiFit buzdolabına yerleştirilmeye çalışıldı.

Etkinlik kapsamında doğru buzdolabı kullanımının gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı öneme değinildi.

Etkinlikte, tüketicilere ocak ayı boyunca MaxiFit buzdolaplarında 5 bin 800 liraya varan indirim imkanı sunulacağı belirtildi.

- Doğru buzdolabı kullanımı önerileri

Arçelik ARGE uzmanları, şu önerilerde bulundu:​​​​​​​



Alışverişten önce buzdolabını hazırlayın. İdeal sıcaklık ayarını koruyun. Buzdolabını 4, dondurucuyu ise –18 seviyesinde tutmak bakteriyel çoğalmayı yavaşlatır. Buzdolabını aşırı doldurmaktan kaçının. Buzdolabında her raf ve her bölme farklı sıcaklık özelliklerine sahiptir, gıdaları bölmelere göre yerleştirin. Sıfır Derece Bölmesi (Chiller) ve özel çekmeceleri doğru kullanın. Sıfır dereceye yakın sıcaklık sağlayan sıfır derece bölmesi (chiller) veya kahvaltılık çekmeceler, şarküteri ürünleri, peynir, tereyağı ve kısa sürede tüketilecek et ve balık ürünleri için idealdir. Kıyma ve parça et gibi ürünlerin bu alanlarda 1-2 gün içinde tüketilmesi önerilir.

Sebze ve meyveleri uygun koşullarda saklayın. Kapı raflarını bilinçli kullanın. Çiğ ve pişmiş gıdaları ayırın. Doğru saklama kaplarını tercih edin. Dondurucu bölmesini dengeli yönetin. Özel gıdalar için doğru saklama yöntemlerini uygulayın. Gıdaların ömrünü uzatacak alışkanlıklar edinin. Enerji verimliliğini destekleyen kullanım alışkanlıkları geliştirin. Elektrik kesintilerinde doğru hareket edin. Düzeni ve hijyeni koruyun.