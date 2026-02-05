ATAV'ın "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü" Prof. Dr. Sarvan'a verildi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü"ne, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Emine Fulya Deniz Sarvan layık görüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ödülün Jale İnan adına verilmesinin değerli olduğunu belirtti.

Kadınların toplumdaki önemi üzerine konuşan Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza değer vermemizin sebebi onların bu değeri fazlasıyla hak etmeleridir. Bunu defalarca da kanıtlamışlardır. Bugün de kanıtlıyorlar, Jale hoca Türk arkeolojisinin annesi, ondan sonra da devam ediyor. Bugün bütün akademik dünyada kadınlar çok etkililer. Dünyanın açık ara akademik kadrolarda kadın oranı en yüksek ülkesi Türkiye'dir, bununla gurur duyuyoruz."

ATAV Yönetim Kurulu Başkanı Emir Gündal da güçlü kadının güçlü bir toplum anlamına geldiğini ifade etti.

Kadının emeğinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini aktaran Gündal, kadın dayanışmasını, gücünü ve birlikte üretmenin değerini vurgulamak için bir arada olduklarını söyledi.

"Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü"ne değer bulunan Prof. Dr. Sarvan ise İnan'ı rahmetle andığını, ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sarvan'a ödülü takdim edildi.

Törene, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Jale İnan'ın oğlu Prof. Dr. Hüseyin İnan ve çok sayıda davetli katıldı.



