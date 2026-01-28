İlginizi Çekebilir

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi
Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

ATB Başkanı Çandır

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentte etkisini gösteren yağış, sel ve hortum nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da etkili olan hortum, dolu ve sağanağın, tarım alanlarında önemli hasara neden olduğunu söyledi.

Özellikle örtü altı üretimin yoğun yapıldığı seralarda zarar oluştuğunu belirten Çandır, "Aşırı yağış ve sel nedeniyle yaklaşık 5 bin 200 dekar tarım alanı olumsuz etkilendi. Dün yaşanan hortum ve fırtına nedeniyle de yaklaşık 1900 dekar alanda hasar tespit edildi. Ekiplerin sahada incelemeleri sürüyor." diye konuştu.

Çandır, hava koşullarının üretimi doğrudan etkilediğini, gün ışığının azalmasına bağlı ürün miktarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Mülkiyet sorunları nedeniyle bazı üreticilerin TARSİM sigortası yaptıramadığını ifade eden Çandır, zararların karşılanmasına yönelik destek beklentisi olduğunu dile getirdi.



Ekonomi 28.01.2026 14:19:29 0
Anahtar Kelimeler: atb başkanı çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi

2

Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı

3

ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

4

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

6

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

7

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

8

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

9

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

10

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor