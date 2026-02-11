İlginizi Çekebilir

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sözen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Sözen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçti.

Sözen, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Sözen, şöyle konuştu:

"Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Kategorilere ve ana başlıklara baktığımda hayatın içinden olan fotoğraflar. Gerek dünyadaki olayları anlatan gerekse Türkiye'nin güzelliklerini ortaya koyan gerekse de teknolojik olarak bizim geldiğimiz noktaları gösteren fotoğraflar var. Bazı kategorilerde zorlandığım oldu. İçimizde memleket sevdası olduğu için daha çok kendi memleketimizden olan fotoğraflara biraz ağırlık vermeye çalıştım. Tebrik ediyorum, çok güzel yakalamışsınız fotoğrafları."

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 11.02.2026 13:55:47 0
Anahtar Kelimeler: atü rektörü prof. dr. adnan sözen aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

