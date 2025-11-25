Auto King Sakarya'da bayi açtı

İSTANBUL - Auto King Oto Servis, Sakarya'da yeni bayi açılışı gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç bakım ve onarım hizmetleri sunan Auto King Oto Servis, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Sakarya'daki bayi açılışını düzenlenen törenle gerçekleştiren Auto King Oto Servis'in Türkiye genelindeki bayi sayısı 45'e ulaştı.



Auto King Oto Servis Sakarya Bayisi, alanında uzman kadrosu, son teknoloji ekipmanlarla donatılan altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bölge halkına kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilen Auto King Oto Servis Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Süer, kaliteli hizmet anlayışına ve müşteri memnuniyetine önem verdiklerini, Sakarya bayisinin bölgeye değer katacağını belirtti.

Yıllardır sürdürdükleri hizmet anlayışını Sakarya'ya taşımanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Süer, "Bizim için her yeni lokasyon, müşterilerimize verdiğimiz sözün bir yansıması. Auto King olarak, Türkiye'nin her noktasında aynı standartta, titizlikte ve güvenle hizmet sunmayı ilke edindik." ifadelerini kullandı.

Süer, Sakarya'nın markanın genişleme vizyonundaki önemine değinerek, kentteki gelişmiş otomotiv ekosisteminin, yapılanmalarında önemli bir parçayı temsil edeceğini aktardı.



Bayinin, bölge halkına hizmet sunmanın yanı sıra istihdam, güven, kalite ve yenilik katacağına inandıklarını vurgulayan Süer, "Auto King olarak hedefimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, araçlarını güvenle emanet edebilecekleri bir hizmet ekosistemi oluşturmak. Sakarya bayimiz de bu vizyonun güçlü bir temsilcisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Süer, başarının, ancak güçlü ekiple mümkün olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu merkez, sadece modern altyapısıyla değil, alanında uzman kadrosu ve güçlü iş ortaklarımızla gerçek bir değer üretecek. Auto King ailesi olarak, her yeni bayimizde olduğu gibi Sakarya'da da fark yaratan bir müşteri deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bayimiz Cihat Tunçay ve Erman Usta'ya, bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Sakarya bayimizin, şehrimize değer katacağına, bölgenin oto bakım ve onarım alanındaki hizmet kalitesini daha da yukarı taşıyacağına gönülden inanıyorum."

