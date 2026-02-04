AXA Türkiye'den yeni sağlık sigortası yönetmeliği değerlendirmesi

İSTANBUL - AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, sağlık sigortalarında 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin sigortalılar için daha şeffaf ve öngörülebilir bir dönemi başlattığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ölken, yeni düzenlemenin sağlık sigortacılığını yalnızca poliçe temelli bir yapıdan çıkararak, bireylerin yaşam boyu dayanabileceği bir güven sistemine dönüştürdüğünü ifade etti.

Başlayan yeni dönemin sürdürülebilirlik, güven ve empati kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ölken, şu ifadeleri kullandı:



"Yeni yönetmelik, sağlık sigortacılığını sadece kağıt üzerindeki bir poliçe olmaktan çıkarıp, bireylerin hayat boyu yaslanabileceği bir güven sistemine dönüştürüyor. Bu yönüyle sağlık sigortası artık hem bugünü hem de geleceği güven altına alan uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor. Özellikle 'ömür boyu yenileme garantisi'nin sınırlarının netleşmesi, sigortalılar için en büyük kazanım. Artık bu hakkı kazanan bir müşterinin poliçesinin iptal edilmesi, teminatlarının daraltılması veya ek primlerle karşılaşması söz konusu değil."

Ölken, sektörün daha net kurallarla tanımlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, yeni düzenleme sayesinde sağlık sigortasına güvenin artmasını ve sigortalı sayısında yükseliş beklediklerini kaydetti.

Yeni düzenlemelerin çalışanlar açısından da önemli kazanımlar sağladığına işaret eden Ölken, iş değişikliği durumunda sağlık güvencesinin kaybedilmesine yönelik endişelerin sona erdiğini, bekleme sürelerine getirilen standartlarla grup sigortalarından bireysel sigortalara geçişin kolaylaştığını aktardı.

- "Empati Güvencesi" yaklaşımı

Yavuz Ölken, şirketin sağlık sigortacılığında benimsediği "Empati Güvencesi" yaklaşımına da değinerek, "Sağlık sigortacılığını sadece masrafları karşılayan bir sistemden çok daha fazlası olarak görüyor, müşterinin tüm sağlık yolculuğunda yanında olan bir güven modeli olarak ele alıyoruz. Empati güvencesi yaklaşımımız tam olarak buradan doğuyor, hız kadar anlayışı, teknoloji kadar insanı merkeze alan bir sigortacılık modeli sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Somut ve ölçülebilir süreçlerle hayata geçirilen bu yaklaşımın sahadaki pozitif karşılığını verilerle gözlemleyebildiklerine işaret eden Ölken, halihazırda sağlık provizyonlarının yüzde 90'ının otomatik onaylandığını ifade etti.



Ayakta tedavileri içeren provizyon süresinde 4 saniyenin, yatış provizyonda ise 30 dakikanın altına düştüklerinin altını çizen Ölken, "Sağlık faturalarında geri ödemeleri 2 iş günü içinde tamamlıyoruz. Bu hızın arkasında teknoloji var ancak bunu farklı kılan unsur, teknolojiyi empatiyle tasarlanmış süreçlerin içine yerleştirmemiz. Müşteri geri bildirim notumuzun 4,54 seviyesinde olması da yaklaşımımızın sahadaki en güçlü göstergesi." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de ilk dijital sağlık sigortası ürününü hayata geçiren şirket olduklarını belirten Ölken, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortasını bir arada sunan hibrit ürünler geliştirdiklerini, kullanım bazlı kontörlü modellerle esnaf ve KOBİ'lere yönelik çözümler sunduklarını kaydetti.



Ölken, yeni sağlık yönetmeliğiyle sektör genelinde müşteri standartlarının yükselmesini olumlu bulduklarına değinerek, teknolojiyle güçlenen ve empatiyle şekillenen sağlık sigortacılığı anlayışını Türkiye'de kalıcı hale getirmek için öncü rol üstlenmeye devam edeceklerini vurguladı.

