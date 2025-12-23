Ayakkabı yan sanayicileri katma değeri yüksek ürünlere yönelmek istiyor

HATAY - SALİM TAŞ - Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı sektörünün dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülke olarak ucuz ürünlerde rekabetçi modelimiz vardı. Dönüşüm sürecinde bu modeli değiştirip daha kaliteli ve katma değerli ürünler yaratmalıyız." dedi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üreticilerle buluşan ve öğrencilere ayakkabı hediye eden Salıcı, AA muhabirine, sektörün 2026'dan beklentilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Salıcı, ayakkabı yan sanayisinin istihdama yüksek katkı sağladığını, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarının sektörü ayakta tutmaya çalıştığını anlattı.

- Yıllık ihracat beklentisi 1 milyar dolar civarında

Sektör için 2025'in, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve savaş ortamı nedeniyle iç açıcı geçmediğini dile getiren Salıcı, şöyle konuştu:

"Ayakkabı sektörü, bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir kapanışla ihracatı bitirecek gibi gözüküyor. İki yıl önceye baktığımızda 1,5 milyar dolarlara kadar ulaşmış, sektör olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ihracat rekorunu kırmıştık. Tabii bu rakamlar mutlaka tekrar gelir. 2026'ın ikinci yarısından sonra işlerin tekrar, belki eskisi gibi değil ama rayına oturacağına eminim."

- "Miktar bazlı rekabet yerine değer bazlı rekabet"

AYSAD Başkanı Salıcı, ayakkabı sektörünün yeniden güç kazanabilmesi için köklü dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada insanların, yaşamın ve hayat şekillerimizin dönüşüme geçtiği gibi sektörlerin de artık dönüşüme ihtiyacı var. Ülke olarak ucuz ürünlerde rekabetçi bir modelimiz vardı. Dönüşüm sürecinde bu modeli değiştirip daha kaliteli ve katma değerli ürünler yaratmalıyız. Miktar bazlı rekabet yerine değer bazlı rekabete yönelirsek o ihracat rakamlarını yeniden yakalarız."

Birçok ülkeye dış satım yaptıklarını dile getiren Salıcı, "Normalde bizim en büyük pazarımız Rusya ve Ukrayna'ydı. O bölgedeki savaştan dolayı da ihracatta önümüz kesildi ama genelde Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa'da Almanya, Romanya ve Bulgaristan'a ihracatımız devam ediyor." dedi.

- "Artık yeni bir dünya düzenine, döneme açılacağız"

Salıcı, ayakkabı yan sanayisinin geleceği için eğitim ve insan kaynağının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hizmet sektörüne doğru yönelim maalesef emek yoğun sektörlere ilgiyi azaltıyor. Sivil toplum kuruluşları olarak gerçekten akademi ile sanayiciyi bir araya getirip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda umutluyum. Belki eskisi kadar sektöre yönelme olmayacaktır ama bu süreçte üniversitelerin, meslek liselerinin tekrardan eğitim sürecini ve öğretim sürecindeki anlayışını biraz daha değiştirmesiyle hem sektöre katılımlar sağlanacaktır hem sektör tekrardan kendini bulacaktır. Dikiz aynasına bakarak zaten araç kullanamayız. Artık yeni bir dünya düzenine, döneme açılacağız."