İlginizi Çekebilir

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği
Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

AYSAD üyeleri Hatay'daki depremzede çocuklara ayakkabı dağıttı

AYSAD üyeleri Hatay

AYSAD üyeleri Hatay'daki depremzede çocuklara ayakkabı dağıttı

HATAY - Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaklaşık 2 bin öğrenciye ayakkabı hediye etti.

Salıcı ve beraberindekiler, ilk olarak Altınözü ilçesindeki Büyükburç İlkokuluna ziyarette bulundu.

Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Salıcı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, onlara ayakkabı hediye etti.

Yaklaşık 2 bin çift ayakkabı, gün boyu il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtılacak.

Salıcı, AA muhabirine, yaptıkları ziyaretin bir yardımdan ziyade sosyal sorumluluğun gereği olduğunu söyledi.

Hatay'ın çok acı günler yaşadığını belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"Dayanışma varsa umut da vardır, biz ona inanıyoruz. Biz ayakkabıcılar sektörü, yan sanayi olarak bir üreticiyiz ama baktığımızda bu ülkenin çocuklarına karşı sorumluluğu olan büyük bir aileyiz. Burada yaptığımız belki küçük bir yardım, paylaşma ama gerçekten çocukların o gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde geleceğe karşı bizlere umut veriyor."

Salıcı, Hatay ziyaretleri kapsamında bir araya gelecekleri sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyeceklerini ve gelecek yılın planlamasına dair istişarelerde bulunacaklarını dile getirdi.



Yurt Dünya 19.12.2025 14:46:34 0
Anahtar Kelimeler: aysad üyeleri hatay'daki depremzede çocuklara ayakkabı dağıttı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

2

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

3

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

4

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

5

Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı

6

Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi

7

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

8

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

9

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü

10

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi