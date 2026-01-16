Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu

ADANA - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in karneleri sınıflarındaki sıralarına çiçeklerle bırakıldı.
Boynuyoğun Mahallesi'nde dün babalarının tabancayla öldürdüğü Ada (8) ve Mert'in (6) karneleri eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulundaki sıralarına konuldu.
Sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.
- Olay
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde dün Sergen Altunbaş (34), çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabancayla öldürmüştü. Altunbaş daha sonra aynı silahla intihar etmişti.