İlginizi Çekebilir

Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Hatay'da cemiyet başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Feke'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı
Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim
Adana'da Çukurova 18. Kitap Fuarı açıldı

Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim

Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim

Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde esnaf teşkilatında 36 yıl sonra önemli bir değişim yaşandı. Bahçe Esnaf ve Şoförler Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda, geçtiğimiz seçimleri yalnızca 3 oy farkla kaybeden Ferit Sarı, bu kez sandıktan net bir galibiyetle çıktı.

Uzun yıllardır aynı yönetimin görev yaptığı odada gerçekleşen bu değişim, ilçe esnafı arasında dikkat çekici bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Seçim sürecinde birlik ve değişim vurgusu yapan Ferit Sarı’nın aldığı sonuç, esnafın yeni bir yönetim anlayışına duyduğu beklentiyi açıkça ortaya koydu.

Genel kurulun ardından kısa bir değerlendirme yapan Sarı, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, Bahçe esnafı için ortak akıl ve istişareyle çalışacaklarını ifade etti. Seçim sonuçlarıyla birlikte Bahçe Esnaf ve Şoförler Odası’nda yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Resmi olmayan Sonuçlara göre 50 farklı seçimi önde götüren Ferit Sarı seçimi kazandı.

Resmi sonuçlar ise şöyle: Ferit Sarı: 313 oy, Mustafa Adanır: 247 oy



Osmaniye 10.01.2026 17:55:00 0
Anahtar Kelimeler: Bahçe’ Sonra Büyük Değişim

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu

2

Futbol: Trendyol 1. Lig

3

Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı

4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

6

Hatay'da cemiyet başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Feke'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

8

Kahramanmaraş'ta "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı

9

Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim

10

Adana'da Çukurova 18. Kitap Fuarı açıldı