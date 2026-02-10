İlginizi Çekebilir

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık
BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği
Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı
Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Çavuşoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" adlı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını tercih eden Çavuşoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" adlı karesine oy verdi.

Çavuşoğlu, AA muhabirlerince çekilen fotoğrafların birbirden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi. Seçmekte zorlandığını dile getiren Çavuşoğlu, emeği geçen herkesi kutladı.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 10.02.2026 16:16:05 0
Anahtar Kelimeler: baib başkanı çavuşoğlu aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

2

Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

3

Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

4

Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

5

Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık

6

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

8

SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği

9

Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı

10

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor