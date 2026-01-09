İlginizi Çekebilir

Mega Metal'de üst düzey atama
Pluxee Türkiye'den çalışanların tüketim alışkanlıklarına yönelik araştırma
Osmaniye'de valizinde 4 kilo 715 gram uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
Osmaniye'de Yeşilay ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
EY fiziksel yapay zeka platformunu hizmete sundu
Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
TT Ventures girişimleri küresel teknoloji ve yatırımcı ekosistemiyle buluştu
Hatay'da üreticiler mandalinaya katma değer kazandırmak için uygulamalı eğitim alıyor
Nu Teknoloji kapsama sorununu ortadan kaldıran teknolojiyi hayata geçirdi
Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta konutuna kavuşan "Fatma teyze" paylaşımı:

Bakan Kurum

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta konutuna kavuşan "Fatma teyze" paylaşımı:

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta konutu teslim edilen vatandaşa ilişkin videoyu paylaşarak, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı.

Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kardeşi ile eniştesini kaybeden 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem konutunu teslim alan Yönder'in görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında Yönder'in "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım" sözlerini alıntılayarak, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, yeni evine kavuşmanın sevincini anlatan Yönder, şunları dile getirdi:

"Gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi, 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Sevindim ama sevinemedim, ağlayacağım ama ağlayamadım. Yeni evim benim için umut kaynağı oldu. Kardeşlerim geldi, evi temizlediler, her konuda yardımcı oldular. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim."

Yönder, devletin depremzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı. Evimizi verdi, çok şükür arada açıkta kalmadık, yerleştik." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız birimi inşa etti.



Yurt Dünya 9.01.2026 12:09:10 0
Anahtar Kelimeler: bakan kurum'dan kahramanmaraş'ta konutuna kavuşan "fatma teyze" paylaşımı:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Osmaniye Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mega Metal'de üst düzey atama

2

Pluxee Türkiye'den çalışanların tüketim alışkanlıklarına yönelik araştırma

3

Osmaniye'de valizinde 4 kilo 715 gram uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

4

Osmaniye'de Yeşilay ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

5

EY fiziksel yapay zeka platformunu hizmete sundu

6

Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

7

TT Ventures girişimleri küresel teknoloji ve yatırımcı ekosistemiyle buluştu

8

Hatay'da üreticiler mandalinaya katma değer kazandırmak için uygulamalı eğitim alıyor

9

Nu Teknoloji kapsama sorununu ortadan kaldıran teknolojiyi hayata geçirdi

10

Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı