Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

OSMANİYE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduklarını ve afetin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın yıl dönümünde Osmaniye'de olduklarını belirtti.

Bir daha o günlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Uraloğlu, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, millete sabır diledi.

Osmaniye'nin milli ve manevi davalarda duruşunu ortaya koymuş, şehitler vermiş illerden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, kentin Cumhur İttifakı'nın en güçlü olduğu şehirlerden olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Bakanlık olarak Osmaniye'ye, bölgeye birçok hizmet yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduk ve depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya gayret ettik. Sadece bizim Bakanlık olarak 80 milyar lira civarında ulaştırma yapılarına para harcadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren de bütün 11 ilimizde, bütün arkadaşlarımızla beraber olduk. İlk önce acil kurtarma ekiplerini, sağlık ekiplerini ve yardımları buraya ulaştırmaya gayret ettik ve çok şükür de ulaştırdık. Sonrasında buradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı gerek kara yolu gerek hava yolu ve gerekse de Mersin'den, İskenderun'dan deniz yoluyla onların ülkemizin diğer taraflarına gitme noktasında imkanlar sağladık."

Uraloğlu, depremde hasar görmüş ulaşım yapılarını bitirip ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yine Cumhur İttifakı olarak Osmaniye'mize, bölgemize ve bütün Türkiye'mize ve bütün dünyaya oradaki duruşumuzu Allah'ın izniyle göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



