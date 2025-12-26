Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi:

HATAY - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "720 metre civarında olan tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metre de viyadük var ki bu, Türkiye'deki en uzun viyadüklerden biri olacak." dedi.

Uraloğlu, Hatay'daki programı kapsamında İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nin yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Yapımı süren otoyolun tünellerinde incelemede bulunan Uraloğlu, inşası devam eden 720 metre uzunluğundaki T1 tünelinde direksiyon başına geçti.



Uraloğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, "Topboğazı Tünelleri"nin olduğu bölgede bulunduklarını söyledi.

İskenderun'u Hatay'a bağlayacak yaklaşık 20 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Burada çift tüp iki tünelimiz var. Bir tanesi yaklaşık 720 metre, diğeri de 8 bin 500 metre civarında. 720 metre civarında olan iki tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metre de viyadük var ki bu, Türkiye'deki en uzun viyadüklerden biri olacak. Orada da altyapıdan çıktık, yol kiriş seviyesine geldi. Onları yapıyoruz. Diğer 8 bin 500 metre olan tünelde de 500 metre civarında ilerleme kat ettik."



- "Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Uraloğlu, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, zemin şartlarının zorlu olduğunu vurguladı.



Bunu dikkate alarak çalıştıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hemen arkamızdaki T1 tünelini bitirdik, T2 tünelinde de hızlıca devam ediyoruz. Hatay kamuoyumuz 'Bu ne zaman bitecek?' diye sorar ama tünelde biraz emin adımlarla gitmemiz gerekir. Birkaç sene sürecek olan bir proje ama yakından takip ediyoruz. Ne kadar hızlı yapılabilecekse o kadar hızlı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Hataylı hemşehrilerimize bitiş tarihini de kabaca inşallah söylemiş oluruz."

Uraloğlu'na incelemesi sırasında AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel de eşlik etti.