Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın deprem sonrasında özellikle çiftçilerimize, üreticilerimize kayıplarını bir bir karşılama sözü vardı, ilk günden itibaren bu talimatı aldık ve 50 bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanı, 550 bin kanatlı hayvanı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, depremlerin üçüncü seneidevriyesinde felakette hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle deprem bölgesinde sadece konutların inşa edilmediğini belirten Yumaklı, "Şehirlerimizin hafızası, ailelerimizin huzuru, çocuklarımızın geleceği yeniden inşa edildi. Bir yandan sağlam binalar inşa edilirken, diğer taraftan da güven duygusu yeniden tesis ediliyor. Ben, hem Osmaniye'de hem de bütün deprem illerinde, vatandaşlarımıza yeni konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. Onlara sıcak yuvalarında sevdikleriyle, aileleriyle sağlık, sıhhat ve huzur temenni ediyorum." diye konuştu.

Yumaklı, geçen 3 yılda, bütün dünyaya, asrın felaketinin asrın dayanışmasına, sonrasında da asrın inşa ve ihya faaliyetine dönüştüğünün mesajını verdiklerini dile getirdi.

Aziz milletin bu süreçte bir ve beraber olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ben deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecindeki kararlılığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu süreçteki güçlü desteği için Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyorum. 3 yıl boyunca canını dişine takarak çalışan herkese, işçisinden mühendisine kadar, devlet görevlisinden vatandaşımıza kadar, yerel yönetimlerden sorumlu olan kimler varsa bu süreçte canını dişine takarak bu ihya ve inşa faaliyetini gerçekleştirenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Elbette bu inşa süreci sadece yapılan binalarla daim olmadı, aynı zamanda hayatın kaynağı olan suyla tamamlandı."

- "Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için gerekli bütün desteği verdik"

Yumaklı, kendileri de Bakanlık olarak uhdelerindeki konuların en önemlilerinden olan suyla ilgili hızla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

İçme suyu, sulama suyu ve diğer konularda altyapıların inşasına başladıklarını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırımlarla hem vatandaşımızın içme suyu ihtiyacı karşılandı hem de çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacı karşılandı. Diğer taraftan da tarımsal üretimin devamı ve altyapının yenilenmesi için 11 ilimizde 67 milyar liralık yatırımı gerçekleştirdik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın deprem sonrasında özellikle çiftçilerimize, üreticilerimize kayıplarını bir bir karşılama sözü vardı, ilk günden itibaren bu talimatı aldık ve 50 bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanı, 550 bin kanatlı hayvanı ve 26 bin arılı kovanı üreticilerimize tekrar teslim ettik. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için gerekli bütün desteği verdik."

Yumaklı, bu dönemde üreticilerimizin primlerinin ertelenmesi, hibe ve destek ödemelerinin önceden ve farklı şekilde yapılması gibi birçok kolaylığın sağlandığını anlattı.

- Osmaniye'ye müjde

Bakan Yumaklı, Osmaniye'nin ülke tarımı için en önemli illerden olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 23 yılda Osmaniye'mize tarım, orman ve su konularında yaklaşık 36 milyar liralık yatırım yaptık. Su ve sulama alanında 72 tesisi hizmete aldık. Bu arazilerle yıllık yaklaşık sulanan arazilerle 1,3 milyar liralık gelir sağlanmış oldu. Son 23 yılda elbette tarımdan, ormandan, sudan birçok başlıkta yatırımlar yaptık. Yeter mi elbette yetmez. Aynı kararlılıkla aynı şekilde çalışmaya, yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Osmaniye için yeni bir hamlenin eşiğinde olduklarını belirten Yumaklı, Osmaniye'nin bereketli topraklarını suyun gücüyle şahlandırdıklarını dile getirdi.

Yumaklı, 1 milyar 550 milyon lira maliyetli Kadirli Savrun Barajı'nın üçte ikisini tamamladıklarının müjdesini vererek, şunları kaydetti:

"Baraj tamamlandığında 144 bin dönümlük bir arazi inşallah suya kavuşmuş olacak, bu dev eseri Osmaniye'mize, milletimize teslim etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir duyurum da Osmaniye'deki kardeşlerime, TKDK desteklerini biliyorsunuz, bunlara başvuran kardeşlerime de Osmaniye'den başvuranlara ekstradan bir 10 puan vereceğiz inşallah. Biz yaraları sararken aynı zamanda bölgenin rekabet gücünü de büyütmeyi hedefliyoruz. Bizim davamız yaraları sarmakla sınırlı değil, felaketten ders alan, bilimi, planlamayı ve sağlamlığı devlet politikası yapan bir anlayıştır. Dualarla, emekle, alın teriyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle inşallah bir diriliş destanı olarak tarihe yazılacaktır."