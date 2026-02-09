Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş DSİ hizmet binası açılışında konuştu:

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu memleketin mühendislerinin yaptığı dünyanın kendi kategorisindeki 5. barajı Yusufeli bile tek başına altına imza attığınız birçok eserin nişanesi olarak orada duruyor." dedi.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü, hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki kamu kurum binalarının bir bir tamamlanarak hizmete açılmaya başlandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta kurumların hizmet binası inşasını tamamlayan ilk bakanlık olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Bu İşleri Genel Müdürlüğünün kadim bir teşkilat olduğunu belirterek, "Bizim genç kardeşlerimizin pırıl pırıl bu memleketin mühendislerinin yaptığı dünyanın kendi kategorisindeki 5. barajı Yusufeli bile tek başına altına imza attığınız birçok eserin nişanesi olarak orada duruyor. Ben tekrar Rabb'im bu binalarda çalışan bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Hayırlı hizmetler Rabb'im yapmak nasip etsin diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ve okunan duanın ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.



