ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezdi.



Bakan Tekin, Cam Piramit'te düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, memleketi Erzurum'un tanıtım gününde bir arada olmaktan büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Her ülkenin kendine özgü "çimento-harç" olarak tanımlanan, toplumu bir arada tutan, milli birliği ve beraberliği pekiştiren kurumları, yapıları olduğunu belirten Tekin, Batı ülkelerinde lobi yapmak üzere "sivil toplum örgütü" diye tanımlanan yapıların her ülkede farklı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de de bu anlamda çimento harcı, milleti bir arada tutan en önemli sivil toplum örgütlerinin hemşehri birlikleri olduğunu vurgulayan Tekin, "Ben şunun farkındayım, bu birlikleri, federasyonları, dernekleri, vakıfları, konfederasyonları ayakta tutmak çok ciddi bir fedakarlık istiyor. Çok zor ve yorucu bir iş. Ben o yüzden Akın başkana bu etkinliği organize ettiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tekin, bugün il müdürleri toplantısı için Antalya'da bulunduklarını, Bakan Göktaş'ı da bu toplantıya davet ettiğini belirterek, oradaki toplantının ardından Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine katıldıklarını ifade etti.

- "Türkiye'de Anadolu kültürünün, Anadolu irfanının kilidi de Erzurum"

Bakan Tekin, Milli Mücadele'de Erzurum'un ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Erzurum'un ulus devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Anadolu kültürünün, Anadolu irfanının kilidi de Erzurum. Dolayısıyla Erzurumluların birbirlerine bağlı olması, Erzurumluların iyi günde kötü günde birlikte olması beni inanın gerçekten mutlu ediyor. Bu, devletin devamlılığı, milli birliğimiz ve beraberliğimiz açısından çok önemli. Ben de bu vesileyle nerede beni davet etseler gidiyorum, kendileriyle hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz."

- "Erzurum esintisinin yaygınlaştırılması mutluluk verici"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise etkinlikte stant açan, emek veren Erzurumlu vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Bakan Tekin'in daveti üzerine etkinliğe katıldığını aktaran Göktaş, "Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında sizleri ziyaret etmek istedik. Bu etkinlikte tabii ki birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, dadaşlar memleketinin, dadaşlar diyarının Antalya'da tanıtılması, burada yaşayan hem Erzurumlu vatandaşlarımız adına hem de bütün Antalyalılara Erzurum esintisinin yaygınlaştırılması gerçekten mutluluk verici. Kendimizi Erzurum'da hissettik. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun." diye konuştu.

Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi folklor gösterisi sundu. Bakanlar Tekin ve Göktaş'a hediye takdiminin ardından, protokol üyeleri tarafından programın açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra bakanlar ve beraberindekiler stantları gezdi.

Açılışa, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Akın Ürek de katıldı.