Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 30 yaşındaki futbolcusu Eldor Shomurodov, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Shomurodov, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Turuncu-lacivertli futbolcu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafını seçti.

Özbek golcü, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oylarken, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli karesine oyunu verdi.

"Spor" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Shomurodov, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" adlı fotoğrafını tercih etti. Eldor Shomurodov, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafı seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Spor 9.01.2026 12:09:13
