BASE 2025 Trendyol Sanat'ın katkılarıyla sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Sanat etkinliği BASE'in 2025 edisyonu, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Türk çağdaş sanatının gelişimine katkı sunmayı ve genç sanatçılara daha geniş bir görünürlük sağlamayı amaçlayan etkinlik, İstanbul'da düzenlendi. Etkinliğin bu yılki küratöryel çerçevesi "Sınırlar ve Olasılıklar" oldu.

BASE 2025'te, Türkiye'deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık, iç mimarlık bölümlerinden yeni mezun 150'yi aşkın genç sanatçının eserleri yer aldı.

Farklı disiplinlerdeki eserlerden oluşan seçki, "kimlik", "bellek", "aidiyet" ve "dijital çağın algısal dönüşümü" gibi temaları merkezine alarak, "kişisel deneyimle toplumsal belleğin kesişimini görünür kılan zengin anlatı" sunmayı hedefliyor.

"Konuk Ülke Programı" kapsamında bu yıl Romanya'nın ağırlandığı etkinlikte, "Konuk Ülke: Romanya Çağdaş Sanatına Bir Bakış" sergisiyle 13 sanatçının 80 eseri Derya Yücel küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu.

Trendyol Sanat, 4 yıldır destek verdiği etkinlikte, bu yıl 3. kez ana sponsor olarak yer aldı. BASE'in 2025 edisyonu 30 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

- "Teknolojinin olanaklarını kullanarak sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz"



Serginin açılışında konuşan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, genç sanatçıların seslerini duyurabilmeleri ve üretimlerini daha geniş kitlelere buluşturabilmelerini sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin olanaklarını kullanarak zaman ve mekandan bağımsız olarak sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Genç yeteneklerin üretimlerini sanatseverlerle buluştururken, Türkiye'nin çağdaş sanat ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz. BASE ile olan işbirliğimiz de Trendyol Sanat'ın misyonunu somutlaştıran önemli bir örnek. Türkiye'deki genç sanatçıların üretimlerini yalnızca ulusal değil, uluslararası bir buluşmanın da parçası haline getiren BASE'in destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

BASE kurucularından Aslı Boduroğlu da her sene yeni mezunlarla sanatseverleri buluşturduklarını söyledi.

Çok küçük bir ekip olarak yola çıktıklarını ve desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Boduroğlu, Trendyol Sanat ile konuk ülke programını hayata geçirdiklerini anlattı.



Boduroğlu, "Bu sene Romanya'yı BASE çatısı altında sanatçılarımızla buluşturmuş oluyoruz. İki ülke arasındaki diyalog açısından da bizim için çok değerli bir işbirliği oldu. Umuyorum ki her iki ülke sanatçıları da burada diyaloğa girerek farklı fırsatların da kapılarını açmış olurlar." dedi.



Serginin Küratörü Derya Yücel de BASE'in "eşitleyicilik", "ulaşılabilirlik" ve "görünürlük" anlamında çok önemli bir platform olduğunu söyledi.