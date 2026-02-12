İlginizi Çekebilir

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı
Isparta'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Kahramanmaraş'ta "Çocuk evleri sitesi yapımına destek" buluşması gerçekleştirildi
Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9

Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi

1. Periyot: 19-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 58-46


MERSİN - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini sahasında 71-57 yenerek yarı finale yükseldi.

Maç öncesinde salona gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, karşılaşma sonunda yarı finale çıkma başarısı gösteren Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.




Yurt Dünya 12.02.2026 21:39:05 0
Anahtar Kelimeler: basketbol: fıba kadınlar avrupa kupası

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

2

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

3

Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı

4

Isparta'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

5

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6

Kahramanmaraş'ta "Çocuk evleri sitesi yapımına destek" buluşması gerçekleştirildi

7

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

9

Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü

10

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu