Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Mersinspor: Cobbs 14, March 12, Cruz 5, White 10, Chassang 6, Olaseni 3, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 10, Hudgins 19, Yeguete 2, Dileo 22, Penda 3, Bogues 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Dufeal 12, Thomas 9

1. Periyot: 17-15

Devre: 34-39

3. Periyot: 46-68


MERSİN - Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Mersinspor Erkek Takımı, sahasında Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 92-65 yenildi.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım, son 16 turuna yükselecek.



Spor 6.01.2026 23:40:38 0
Anahtar Kelimeler: basketbol şampiyonlar ligi

