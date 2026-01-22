Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı

İSTANBUL - Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi, İstanbul'da gerçekleştirildi.



Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılan kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde TBF ile Ziraat Bankası arasında Türkiye Kupası isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolunun kurumsal gücünü, ortak değerlerini ve geleceğe dair vizyonunu yansıtan çok kıymetli bir iş birliğine imza atıyoruz. Ülkemizin en köklü ve saygın kurumlarından biri olan Ziraat Bankası, Türkiye Kupası'nın isim sponsoru olarak ailemize katılıyor. Bu iş birliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil Türk sporuna değer katan iki güçlü yapının ortak bir vizyon etrafında buluşmasının çok anlamlı bir göstergesidir. Köklü geçmişi, güçlü organizasyon yapısı ve artan marka değeriyle Ziraat Bankası, imzaladığımız isim sponsorluğuyla Türkiye Kupası'nın değerini bir kez daha perçinlemiştir." dedi.



"Ziraat Bankası, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişiminde üstlendiği sorumlulukla yalnızca bugüne değil, geleceğe de yatırım yapan çok önemli bir kurumdur." diyen Türkoğlu, "Spora ve özellikle basketbola verdiği destek de bu yaklaşımın en güçlü yansımalarından bir tanesidir. Türkiye'de sporun bünyesinde ve başarısında yer alan markaların sporu sadece bir iletişim alanı olarak değil, toplumun gelişimine ortak olunan bir değer olarak görmesi bizim için çok değerli. Bugün geldiğimiz noktada spora yapılan yatırım sadece bir pazarlama faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumla, gençlerle, taraftarla, sporun kültürüyle kurulan güçlü bir bağdır. Birlikte üretmenin ve ortak bir kültürü büyütmenin ifadesidir. Ziraat Bankası, bu anlayışı en doğru şekilde hayata geçiren, sporu sahiplenen ve ona gerçek anlamda değer katan markaların başında gelmektedir. Bu nedenle biz bu iş birliğini sadece bir marka ortaklığı olarak değil Türk basketbolunun geleceğine yapılan çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Ziraat Bankası Türkiye Kupası bu yolda basketbolun doğasında var olan rekabeti ve heyecanı bizlere en üst düzeyde yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.



Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise "Ziraat Bankası olarak 162 yıllık köklü geçmişimizle yalnızca finans sektöründe değil sporun gelişmesi, yaygınlaşması, toplumsal fayda üretmesi için de kalıcı katkılar vermeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla Basketbol Türkiye Kupası'nın ana sponsoru olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz." diye konuştu.



Çakar, futbol ve voleybolun ardından basketbola da katkı vermek istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Sporu bir bütün olarak ele alan bankamız, uzun yıllardır farklı branşlarda Türk sporuna katkı veriyor. Türk voleyboluna uzun zamandır güçlü bir destek veriyoruz. Voleybolun gelişmesine önemli katkılar veren bankamız, Ziraat Bankkart takımımızla ülkemizin çeşitli okullarında seçmeler yaparak altyapıdan genç sporcu yetişmesini sağlamaktadır. Bugüne kadar altyapılardan yetişen ve tüm liglerde oynayan 65 oyuncumuz bulunmaktadır. Bu oyunculardan 33'ü şu anda Efeler Ligi'nde forma giymektedir. 27'si ise milli takımlarımıza hizmet veriyor. Futbolda ülkemizin en prestijli organizasyonlarından olan Türkiye Kupası da ismimizle özdeşleşmiş, spor kültürümüze katkı veren önemli bir marka haline gelmiştir. 17 yıldır gururla sürdürdüğümüz bu sponsorlukla futbolun birleştirici gücünü desteklerken fair play ruhunu, rekabeti, Anadolu'nun her yerindeki kulüplerin heyecanını sahaya yansıtmayı amaçlıyoruz.



Basketbolda attığımız bu adım da aynı vizyonun bir parçasıdır. Bu iş birliğiyle en çok ilgi gören 3 spor dalında da yatırım ve sponsorluk yapmış bulunuyoruz. Basketbol; takım ruhu, disiplin, mücadele ve centilmenlik gibi değerlerle gençlerimize ilham veren bir spor dalıdır. Ziraat Bankası'nın kurumsal değerleriyle örtüşen bu anlayış doğrultusunda Basketbol Türkiye Kupası'nın geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. TBF'nin vizyonu, organizasyon gücü ve Türk basketbolunu ileriye taşıma yönündeki kararlı çalışmaları takdire şayandır. Bu değerli organizasyonun bir paydaşı olmak, bizim için yalnızca bir sponsorluk değil Türk sporunun geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır."







- Çeyrek final eşleşmeleri

Basketbol Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Kazanan takımlar, 20-22 Şubat'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.

Kura çekiminde oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko

TOFAŞ-Beşiktaş GAİN

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

Türk Telekom-Trabzonspor





- Yarı finalde

Kupada çeyrek final sonrasında eşleşmeler ise şu şekilde olacak:

Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko/Türk Telekom-Trabzonspor

TOFAŞ-Beşiktaş GAİN/Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes