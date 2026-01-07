Batı Akdeniz'in ihracatı 2025'te yüzde 3,96 arttı

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Birliğe üye firmalarca 2025 yılında 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, sorumluluk alanı Antalya, Isparta ve Burdur olan BAİB'in geçen yılı ihracatta artışla kapattığını ifade etti.

Son 5 yılda küresel salgın, dünya genelinde ekonomik durgunluk, Türkiye'de 11 ili etkileyen deprem gibi olumsuzluklar yaşandığını anımsatan Çavuşoğlu, ihracatçıların her problemi aşarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

İhracatı artırmak için BAİB olarak önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgemiz geçen yılı 2 milyar 743 milyon dolar gibi rekor seviyeyle kapattı. Bizler için sevindirici." dedi.

En fazla yaş meyve, sebze sektöründe ihracat yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, bu sektörü maden, metaller, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörlerinin takip ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Son 10 yıllık performansımıza baktığımızda, yüzde 91,23 oranında bir artışımız söz konusu. 2025'e baktığımızda da yüzde 3,96 gibi bir artışımız var." ifadesini kullandı.

Konuşması sırasında rahatsızlanan Çavuşoğlu, tansiyonunun yükseldiğini ve hastaneye gideceğini belirterek toplantıdan ayrıldı.

Toplantıya devam eden BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman da yurt dışına en fazla satışı yapılan ürünlerin başında biber, domates, mermer, ferro krom ve narın geldiğini söyledi.

Geçen yıl gıda, yaş meyve, sebze, mermer, kozmetik, ağaç, orman mamulleri ve mobilya sektörlerinde yurt dışı heyet ziyaretleri yaptıklarını belirten Küçükyaman, ihracatı artırmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Can, Okan Alanyalı, Ahmet Tekin, Osman Doğan Şahlan ile Denetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül de katıldı.