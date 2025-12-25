Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek

İSTANBUL - Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü oyuncusu ve milli satranç sporcusu 17 yaşındaki büyükusta (GM) Ediz Gürel, satrançta başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Bayegan Vakfından yapılan açıklamaya göre, FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş genel kategorisinde Dünya Yıldırım Şampiyonu olan Türkiye'nin genç büyükustalarından (GM) Ediz Gürel, disiplini, stratejik bakış açısı ve azmiyle ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmeyi sürdürüyor.

Birkaç ay önce dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup eden Ediz Gürel, Avrupa sahnesinde Türkiye'yi temsil eden sporcularla elde ettiği başarının ardından Lichess Titled Arena turnuvasını da şampiyon olarak tamamladı.

Yaklaşık 1 ay önce Hindistan'daki FIDE 2025 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer alan Ediz Gürel, son olarak, 34 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı Antalya'daki FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda dünyadan ve Türkiye'den birçok başarılı genç satranççı ile mücadele etti.

Gürel, 17 yaş genel kategorisinde en iyileri geride bırakarak Dünya Yıldırım Şampiyonu olarak, toplam 9 tur sonunda altın madalyaya uzandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, gençlerin zihinsel gelişimlerini desteklemek ve stratejik düşünme becerilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla 2017'den beri satranç sporuna destek verdiklerini belirtti.

Geleceğin liderlerine ve yeteneklerine yatırım yapmanın toplumsal gelişim açısından kritik bir rol oynadığına inandıklarını vurgulayan Bayegan, Türkiye satrancının uluslararası arenada daha görünür ve rekabetçi olmasını, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilip doğru desteklerle güçlendirilmesini önemsediklerinin altını çizdi.

Bu anlayışla hem Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü'nü desteklediklerine hem de Ediz Gürel gibi geleceğin dünya çapındaki sporcularına yatırım yaptıklarına dikkati çeken Bayegan, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta bize ilham veren en önemli değerlerden biri ise babam Ali Bayegan'ın Türkiye ve İstanbul Satranç Şampiyonu olarak bıraktığı güçlü mirastır. Türk satrancının geleceğini aydınlatan Ediz Gürel'i, son dönemde ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği üstün başarılarından dolayı kutluyorum, Bayegan olarak bu gururun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

- Spor ve eğitimi buluşturan sosyal sorumluluk anlayışı

Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp de Bayegan Vakfının, eğitim ve spor başta olmak üzere toplumsal ihtiyaçlara yönelik faaliyetler yürüttüğünü, çocuklar ve gençlerin gelişimine destek veren projelere destek sunduğunu anlattı.

Vakıf olarak destekledikleri satranç sporunun, çocuk ve gençlerin odaklanma, problem çözme ve doğru karar alma yetkinliklerini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Arslanalp, "Strateji, öngörü, analitik düşünme ve disiplin gibi kavramların iş dünyasıyla örtüştüğüne inancımız doğrultusunda, yalnızca kulüp faaliyetlerini değil, genç sporcuların eğitimden uluslararası turnuvalara kadar tüm gelişim yolculuklarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslanalp, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü ile işbirliği içinde satrancı her yaştan birey için erişilebilir kılmayı ve Türkiye satrancına güçlü bir altyapı kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Pendik Satranç Spor Kulübü oyuncusu Ediz Gürel ise ailesinin desteğiyle ve Bayegan ailesinin bir parçası olarak yoluna devam edeceğini, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü bünyesinde başarılı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğini vurguladı.