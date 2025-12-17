Bayındır Hastanesi'nden akran ve dijital zorbalığa karşı ailelere uyarı

İSTANBUL - Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Laden Jaferi, akran ve dijital zorbalığın aileler tarafından erken fark edilmesinin önemine işaret ederek, zorbalığın çocukların ruhsal sağlığında kalıcı izler bırakabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Laden Jaferi, ergenlik döneminin kimlik arayışı, bağımsızlık çabası ve sosyal çevrede yer edinme isteği nedeniyle gençler için oldukça hassas bir dönem olduğunu vurguladı.

Jaferi, akran zorbalığının, "bir gencin bir başka gence fiziksel, sözel, duygusal ya da sosyal yollarla kasıtlı şekilde zarar vermesi" olduğunu aktararak, söz konusu davranışın süreklilik göstermesi, güç dengesizliği içermesi ve mağdurun kendini savunamamasının zorbalığın temel özellikleri olduğunu anlattı.

Teknoloji kullanımının artmasıyla zorbalığın dijital ortama da taşındığını ve bu tür eylemlerin etkisinin daha yıkıcı olabileceğini vurgulayan Jaferi, "Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, çevrim içi oyunlar veya e-posta üzerinden yapılan tehdit, hakaret, küçük düşürme ya da ifşa, dijital zorbalığın temelini oluşturur. 7/24 erişilebilir olması nedeniyle genç, okulda da evde de huzursuzluk yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Jaferi, akran ya da dijital zorbalığa maruz kalan gençlerde kaygı, depresyon, içe kapanma, özgüven kaybı ve uyku bozukluklarının sık görüldüğüne dikkati çekerek, "Okul başarısında düşüşten sosyal izolasyona, hatta kendine zarar verme davranışlarına kadar ilerleyen sorunlar gelişebilir. Bu nedenle erken fark edilmesi ve doğru müdahale çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

- "Ebeveynler zorbalığın etkilerini azaltmada kritik rol oynuyor"

Ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımının zorbalığın etkilerini azaltmada kritik rol oynadığına işaret eden Jaferi, ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuğunuzun duygularını küçümsemeyin, onu dinleyin. 'Abartıyorsun' demek yerine 'Seni anlıyorum, birlikte çözebiliriz' yaklaşımını benimseyin. Sosyal medyada mahremiyet ayarlarını birlikte kontrol edin. 'Dijitalde paylaşılan her şey kalıcıdır' mesajını sık sık hatırlatın. İnternet kullanımını yasaklamak yerine, çocuğunuzun nerede, kimlerle ve ne amaçla zaman geçirdiğini anlamaya çalışın."

Zorbalığın asla "çocukça bir davranış" olmadığını belirten Jaferi, şunları kaydetti:

"Sessiz kalmak, farkında olmadan zorbalığı desteklemek anlamına gelir. Gençlerin kendilerini güvende hissettikleri bir ortam, sağlıklı gelişimlerinin temel koşuludur. Aileler ve öğretmenler olarak ortak amacımız, çocuklarımıza empati kuran, saygılı iletişim becerileri gelişmiş ve duygusal olarak dayanıklı bireyler olma yolunda destek olmaktır."