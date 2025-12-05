İlginizi Çekebilir

Baymak bayi ve servis ekipleriyle buluşmaya devam ediyor

İSTANBUL - Baymak, Türkiye genelinde başlattığı "Baymak Akademi Yolda" eğitim serisiyle bayi ve servis ekipleri ile buluşmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kaliteli hizmetin temeli eğitimde atılır" mottosuyla, iklimlendirme sektörü profesyonellerini destekleyen Baymak Akademi, sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına katkı sunuyor.

Söz konusu kapsamda hayata geçirilen eğitim serisi, markanın bilgi paylaşımını merkezine alan, işbirliğini güçlendiren ve bayi gelişimini stratejik öncelik olarak ele alan vizyonunun bir yansıması olarak göze çarpıyor.

Proje kapsamında seçilen illerdeki eğitimler, Baymak'ın bölgesel büyüme hedeflerine katkı sağlarken, sahada yetkin ve etkili işbirliği kültürünün güçlenmesine de zemin hazırlıyor.

Ekim ve kasım boyunca toplam 530 katılımcı, Konya, Antalya, Balıkesir, İzmir, Mersin, Ordu ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eğitimlerde, şirketin ısıtma grubu ürünleri arasında yer alan kombi, kazan, Baymak ısı pompası, termosifon ve şofbenleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

Özellikle ısı pompası eğitim alanına getirilerek, sahada uygulamalı bir öğrenme ortamı yaratıldı. Soru-cevap oturumları, bayiler ve servis ekiplerinin karşılaştığı ortak konulara yönelik çözüm üretme ve deneyim paylaşma imkanı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, Baymak Akademi'nin, sadece teknik bilgi paylaşımının değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelişim kültürlerinin de merkezinde yer aldığını belirterek, "Bayilerimizin ve servis ekiplerimizin bilgiye, deneyime ve yeniliklere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak, Baymak'ın birlikte büyüme vizyonunun temel taşlarından biri." ifadesini kullandı.

Programı yaygınlaştıracaklarını kaydeden Özcan, gelecek dönem daha fazla kente ulaşacaklarını vurguladı.



