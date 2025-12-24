Bedensel engelli çiftin aşkı "imece" usulü düğünle taçlandı

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da ilk görüşte birbirlerine aşık olup evlenme kararı alan bedensel engelli çift, bakım merkezi çalışanları ve engellilerin desteğiyle imece usulü yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi.

Bedensel engelli 43 yaşındaki Ramazan ile 40 yaşındaki Güler Gün çifti, aşkın engel tanımadığının en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Antalya'da yaşayan Ramazan Gün, kas hastalığı nedeniyle 15 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Yaklaşık 7 yıldır Huzurlu Yaşam Engelli Bakım Merkezi'nde kalan Gün'ün hayatı, 4 ay önce aynı bakım merkezine gelen Güler Gün ile karşılaşınca değişti.

Gün, ALS hastalığı nedeniyle bedensel engeli bulunan Güler Gün'e ilk görüşte aşık oldu. Karşılaştıkları tüm zorlukları bir kenara bırakan çift, mutluluklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

- Bakım merkezinin yemekhanesi düğün salonuna dönüştürüldü

Maddi imkansızlıkları bulunan çiftin düğünleri için bakım merkezi görevlileri ve engelli arkadaşları harekete geçti.

Toplanan yardımlarla düğün için gerekli ihtiyaçları alınan çift için bakım merkezinin yemekhanesi de düğün salonuna dönüştürüldü. Buradaki süslemeler de görevliler ve engelliler tarafından yapıldı.

Çift, görevliler, engelliler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.

Düğünlerinde birbirlerinin elini hiç bırakmayan çiftin ilk dansları, konuklara duygusal anlar yaşattı.

- "Mutluluğumu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır"

Ramazan Gün, AA muhabirine, hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadığını söyledi.

Eşiyle 4 ay önce tanıştığını dile getiren Gün, "İlk görüşte aşık oldum. Düğünümüz için herkes seferber oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Güler Gün de kendilerine destek veren herkese minnettar olduğunu ifade etti.

Çok mutlu olduğunu anlatan Gün, "Eşimle burada tanıştık ve onu çok seviyorum. Mutluluğumu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Beyaz gelinlik hayalim yoktu ama Ramazan ile evlenip gelinliği giydiğim için çok mutluyum. Düğünümüz için herkes bir işin ucundan tuttu. Saçımı başkası yaptı, makyajımı başkası. Allah razı olsun." diye konuştu.

Bakım merkezi müdürü Tahir Bekleyen de çiftin birbirlerine olan gönül bağının kurumdaki herkesi mutlu ettiğini belirtti.

Çift için güzel bir düğün yaptıklarını söyleyen Bekleyen, şunları kaydetti:

"Bu organizasyona herkes destek verdi. Engelli misafirlerimiz, hepsi bir şeyler yapmaya çalıştı. İmece usulü bir düğün oldu. Çiftimizi yine bize destek veren insanlar sayesinde balayına göndereceğiz. 2025 'Aile Yılı' ilan edilmişti. Biz de bu yıla destek olmak amacıyla yıl bitmeden düğünümüzü gerçekleştirdik. Bakım merkezinde onlara çift odası hazırladık. Bakım hizmeti almaya devam edecekler."