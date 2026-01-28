İlginizi Çekebilir

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi
Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

Belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu

Belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu

Belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen etkinlikte farklı yörelerden ozan ve şairler dinleti sundu.

Kaymakamlık, Belen Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Derneği Hatay İl Temsilciliği işbirliğinde organize edilen "Anadolu Şairler Antoloji Buluşması-Türkü ve Şiir Dinletisi" Hükümet Binası'ndaki salonda yapıldı.

Belen Kaymakamı Onur Şan, etkinliğin açılışında, kültür ve sanatın toplumun ortak değerlerini güçlendirdiğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe farklı yötelerden katılan ozan ve şairler, türküler seslendirdi, şiir dinletisi sundu.



Yurt Dünya 28.01.2026 11:18:05 0
Anahtar Kelimeler: belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi

2

Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı

3

ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

4

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

6

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

7

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

8

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

9

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

10

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor