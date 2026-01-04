İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı
Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor
Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor
Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor
Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
Koruma altındaki sığla ormanının güzellikleri tekne turuyla keşfediliyor
Mersin'de "Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" konseri düzenlendi
Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Belen Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde türbedeki fiziki onarım sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

Yapının tarihsel hafızasının korunması için de kimliklendirme ve belgeleme faaliyetleri başlatıldı.

Bu kapsamda, Arkeoloji ve Tarih Araştırmaları Derneği ve Hatay kent tarihçisi Fahreddin Osmanca ile işbirliği yapıldı.

Türbe haziresinde yer alan mezar taşlarının kitabeleri, güncel Türkçeye çevrilip kayıt altına alındı, mezarlar da numaralandırılarak kimliklendirildi.

Mezarların kime ait olduğu, kitabe metinleri ve tarihsel bilgiler panolar aracılığıyla ziyaretçilere sunuldu, Gazi Abdurrahman Paşa'nın hayatı ve yaşadığı dönemi konu kitap çalışması hazırlandı.

Belen Kaymakamı Onur Şan, ihya çalışmasının ilçenin tarihine ışık tutacak yeni akademik projelerle devam edeceğini belirtti.



Yurt Dünya 4.01.2026 12:37:57 0
Anahtar Kelimeler: belen ilçesindeki gazi abdurrahman paşa türbesi yeniden ihya ediliyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı

2

Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı

3

Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor

4

Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

5

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor

6

Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor

7

Koruma altındaki sığla ormanının güzellikleri tekne turuyla keşfediliyor

8

Mersin'de "Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" konseri düzenlendi

9

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

10

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı