Belen'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenciler, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yöresel eşyaları sergiledi.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Yöresel ürünler ile yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından da çeşitli gösteriler sunuldu.



Öte yandan etkinlikte, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden okulun öğrencisi Elif Ülkü Gözüküçük adına hazırlanan resim atölyesinin de açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Belen Kaymakamı Onur Şan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

