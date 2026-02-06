Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

İlginizi Çekebilir

HATAY - Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hatay'ın Defne İlçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

Çekmece Mahallesi'ndeki 23 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Adalı, depremzedelere hediye dağıttı.

Adalı, gazetecilere, takımlarının taraftar grubu "Çarşı"nın her yıl depremin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl gruba eşlik etmeye karar verdiğini belirten Adalı, "Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönüyoruz. Geçen yıldan beri çok büyük iyileşme ve güzelleşme var. Şehir, yavaş yavaş şehir olmaya başlamış. Allah inşallah böyle acı bir daha yaşatmaz." diye konuştu.



