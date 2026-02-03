Beyaz örtü içinde Salda Gölü manzaralı kayak keyfi

İlginizi Çekebilir

BURDUR - HALE PAK - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ni ziyaret edenler, Salda Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kış mevsiminde ziyaretçiler, karla kaplı çam ormanlarının arasında bulunan Salda Gölü'ne hakim 2 bin 79 metre rakımlı Tınaztepe'ye kurulu kayak merkezinde, kayağın ve göl manzarasının tadını çıkarıyor.

Burdur'dan ve çevre illerden bölgeye gelenler, kayak merkezine çıkarken Salda Gölü manzarasıyla karşılaşıyor.

Yeşilova ilçe merkezine 17, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, butik tesisiyle özellikle günübirlikçilere, huzurlu ve sakin vakit geçirme imkanı sunuyor.

Merkez, kolay ve zor pist seçenekleri, teleski, kiralanabilen kayak ve kızak takımları, kafe, restoran hizmetleriyle kayak ve doğa tutkunlarına ekonomik kış tatili imkanı sunuyor.

Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, AA muhabirine, Salda'nın çevresi ormanlarla kaplı, güzel manzaralara sahip kayak merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin 3 pistten oluştuğunu belirten Kara, "Kayak merkezimiz, dünyaca ünlü ve Mars gezegeniyle benzerliğe sahip Salda Gölü manzarasıyla misafirlere güzel bir deneyim sunuyor." dedi.

Kara, 12 Ocak'ta kayak merkezinin açıldığının bilgisini vererek, "Şu an 20-25 santimetre civarında bir kar kalınlığımız var. Kar yağışı olursa bir hafta 10 gün daha pistlerimizin açık kalacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Merkezdeki güvenlik önemlerine dikkati çeken Kara, "Emniyet ve jandarma tarafından güvenlik sağlanmakta. Aynı zamanda sağlık ekipleri de bulunuyor. Bunun yanında müdürlüğümüze ait ambulans motorumuz var. Tüm kayakseverleri Salda Kayak Merkezi'mize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Reşat Atagün, kayak merkezini çok beğendiğini belirterek, "Özellikle yeni kayağa başlayan kayakseverler için müthiş bir yer herkese tavsiye ederim." dedi.

Ziyaretçilerden Zeynel Dandıl da pistleri beğendiğini dile getirdi.

Meltem Cebeci Dandıl ise pistleri çocuklar için çok uygun bulduğunu kaydederek, tatilcilere Salda Kayak Merkezi'ni tercih etmelerini önerdi.



