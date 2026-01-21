Beymen Reborn platformuna mobilya ve ev aksesuarları eklendi

İSTANBUL - Beymen Group, Reborn projesi kapsamına lüks ikinci el mobilya ve ev aksesuarlarını dahil etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya Sözümüz Var" diyerek hayata geçirilen Beymen Promise sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, Reborn ve Repair projelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haziran 2023'te lüks ikinci el çantaları, Mayıs 2024'te ise lüks ikinci el ayakkabıları döngüsel modaya kazandıran Reborn platformu, 2025 yılında 6 bin 112 ayakkabı ve 4 bin 751 çanta olmak üzere toplam 10 bin 863 ürünü yeni sahipleriyle buluşturdu. Platformda şu an 3 bin 600'ün üzerinde farklı ürün yer alıyor.



Reborn platformu, seçkisine lüks ikinci el mobilya ve ev aksesuarları ekleyerek kapsamını genişletti. Bu kategori, vintage mobilya alanında faaliyet gösteren Nish Solutions işbirliğiyle müşterilere sunuluyor.



Tasarımcı imzalı ve koleksiyon değeri taşıyan parçaların yer aldığı Nish Solutions platformu, Beymen.com'daki Reborn sekmesi üzerinden erişime açıldı. İşbirliği kapsamında, Nish Solutions üzerinden ulaşılabilen ürünlere ek olarak sadece Reborn platformunda satışa sunulan özel lüks ikinci el ürünler de yer alıyor.



Şirket bu adımla, ürün başına karbon ayak izini düşürerek tüketicilerin sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefliyor.

