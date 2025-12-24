İlginizi Çekebilir

Biruni Üniversitesinde Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi, sağlık alanında yapay zeka kullanımının geliştirilmesi amacıyla Yapay Zeka Laboratuvarı kurdu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, laboratuvar, yapay zekanın başta sağlık veri analitiği ve endüstriyel uygulamalar olmak üzere farklı disiplinlerde proje üretimine dönüştürülmesi hedeflenen araştırma ve uygulamaların altyapısı olarak faaliyete geçirildi.

Laboratuvarın açılışına Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz ve laboratuvarın yatırımcıları arasında yer alan Lighthouse Worldwide Solutions Başkanı Paul Newman katıldı.

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Adnan Yüksel, laboratuvarın yalnızca akademik bir çalışma alanı değil, üniversitenin araştırma, uygulama ve üretim kapasitesini güçlendirecek stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Yüksel, Yapay Zeka Laboratuvarı'nı öğrencilerinin ve akademisyenlerinin teorik bilgiyle sınırlı kalmadan, gerçek veri setleri ve uygulama senaryoları üzerinden yapay zeka tabanlı çözümler geliştirebileceği şekilde yapılandırdıklarını vurgulayarak, "Analiz, modelleme ve karar destek sistemleri başta olmak üzere çok sayıda uygulamaya yönelik çalışma yürütmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Programda uluslararası akademik işbirliklerine de dikkat çeken Yüksel, "Oxford Üniversitesi ve King's College London'dan akademisyenlerin açılış programımıza katılımı, Biruni Üniversitesinin yapay zeka alanındaki çalışmalarını küresel akademik ağlarla birlikte geliştirme vizyonunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.



