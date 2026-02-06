Böbrek hastalarında kişiye özel plan hayati önem taşıyor

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden​​​​​​​ İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen, böbrek hastalarının beslenmesinin mutlaka nefroloji uzmanının önerisi ve deneyimli bir diyetisyen tarafından planlanması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, böbrek hastaları için beslenme, en az ilaç tedavisi kadar büyük önem taşıyor. Böbrek hastalığında beslenme yanlış uygulandığında ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şehmus Özmen, nefroloji uzmanı ve deneyimli diyetisyen işbirliğiyle hazırlanan kişiye özel beslenme planlarının önemine dikkati çekti.

Özmen, hastaların sıvı alımı, tuz ve protein tüketimi gibi temel başlıklarda doğru yönlendirilmediğinde komplikasyon riskinin arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Böbrek hastalarının beslenmesi hastadan hastaya değişiklik gösteriyor. Böbrek hastalarının ilk sorduğu soru genellikle ne yiyip içebilecekleri oluyor. Genel bilgiler bazen hastaların hayatını zorlaştırıyor, hatta gereksiz kısıtlamalara yol açabiliyor. Bu nedenle nefroloji uzmanının ve deneyimli bir diyetisyenin birlikte hazırlayacağı kişiye özel plan hayati önem taşıyor. Özellikle su tüketimi konusunda herkes için geçerli bir miktar yok. Ortalama olarak 2-3 litre civarında sıvı alımını yeterli kabul ediyoruz. Taş hastalarında bu miktar 4-5 litreye çıkabilir ancak ileri böbrek yetmezliği veya kalp yetmezliği olan hastalarda fazla sıvı alımının zararlı olabilir."

- "Diyetisyen ve nefroloji uzmanının birlikte çalışması şart"

Tuz tüketiminin böbrek sağlığı için kritik olduğuna dikkati çeken Özmen, günlük önerilen miktarın 5 gram olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özmen, "Özellikle böbrek yetmezliği olan hastaların tuzu azaltması gerekiyor. Hazır ürünler, turşu, konserve ve fast food gibi yüksek tuzlu besinlerden kaçınmak önem taşıyor. Proteinler vücudumuz için gerekli temel yapı taşlarıdır ancak ileri yaş ve eşlik eden kronik hastalıkları olan böbrek hastalarında miktarın ayarlanması gerekir. Bu nedenle diyetisyen ve nefroloji uzmanının birlikte çalışması şart." değerlendirmesini yaptı.

Böbrek hastalığı ilerledikçe beslenme gereksinimlerinin değiştiğini aktaran Özmen, hastalığın farklı evrelerinde potasyum ve fosfor birikimi, asit yükü gibi sorunların ortaya çıkabildiğini anlattı.

Özmen, bunların yönetiminin yanlış diyet uygulamalarıyla zorlaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün hastalara aynı diyet önerilmesi sık yapılan bir hata. 'Herkese aynı diyet' anlayışının uygulanması, hastaların yaşam kalitesini düşürüp hastalığı ilerletebilir. Örneğin tüm sebzeleri haşlayıp tüketmek ileri evre hastalarda gerekli olabilir ama herkese uygulanması hastaların yaşamını zorlaştırır. Böbrek hastalarının beslenmesi mutlaka nefroloji uzmanının önerisiyle ve deneyimli bir diyetisyen tarafından planlanmalı. Hastanın temel ihtiyaçları, damak zevki ve ek hastalıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan bireye özel plan, hem yaşam kalitesini artırır hem de komplikasyon risklerini azaltır."



