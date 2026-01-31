İlginizi Çekebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bodrum FK-Serikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı
Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği
Futbol: Trendyol Süper Lig

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

MUĞLA - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Serikspor'u 3-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, uzun süre galibiyetlere hasret kaldıklarını, geçen hafta Sakarya'da bu şanssızlıklarını yendiklerini söyledi.

Oyuncuların sahada çok iyi bir oyunla, bol gollü, güzel bir skorla maçı tamamladığını ifade eden Yılmaz, "İnşallah bunların devamı gelecek. Şimdi önümüzde salı günü bir kupa maçımız var. Samsun'a gideceğiz. Ondan sonra kısa bir süre içinde deplasmandaki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek ve üst sıralardaki yerimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.


- Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran da kadrolarından 12 oyuncunun gittiğini kaydetti.

Yerlerine gelen oyuncuların henüz adaptasyon sorunu yaşadığını belirten Boran, "Geldiler, üç gün sonra maça çıktılar, hala bunu atlatamadık. Maddi, manevi problemlerimiz var, bu problemlerle uğraşıyoruz, bunlarla mücadele ediyoruz, çözmeye çalışıyoruz, olmuyor bazen. Yani sahaya yansıtamıyoruz." dedi.

Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Boran, "İmkanlar, gelişen olaylar hepinizin malumu, görüyorsunuz. Çok da söylenecek bir şey yok. Sahadaki futbolla ilgili de konuşacak çok bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz, futbolcular yapıyor, personel yapıyor ama olmuyor." ifadesini kullandı.



Spor 31.01.2026 22:08:17 0
Anahtar Kelimeler: bodrum fk-serikspor maçının ardından

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:

2

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

3

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

4

Futbol: Trendyol 1. Lig

5

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:

6

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı

7

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

8

Futbol: Trendyol Süper Lig

9

Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği

10

Futbol: Trendyol Süper Lig