Borusan Next 13. showroom'unu İstanbul Avcılar'da hizmete açtı

İSTANBUL - Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarının Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de satılan her bir sıfır kilometre otomobile karşılık neredeyse 7'nin üzerinde kullanılmış otomobil satılıyor." dedi.

Borusan Otomotiv'in ikinci el otomobil ve motosiklet pazarındaki markası Borusan Next, 13. showroom'unu İstanbul'un Avcılar ilçesinde hizmete açtı.



Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, yeni şubenin açılışında yaptığı konuşmada, markanın 2024'te hayata geçirildiğini anımsatarak, geçen sürede hedeflerin de ötesinde bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Tiftik, bu süreçte markanın imza attığı başarıları, önemli dönüm noktalarını ve ikinci el otomobil sektörüne ilişkin 2026 ve sonrasını kapsayan gelecek vizyonunu paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Borusan Next'i hayata geçirirken temel çıkış noktalarının Borusan Otomotiv Grubu'nun otomotiv dünyasında 40 yılı aşkın süredir oluşturduğu güven ve premium hizmet kalitesini kullanılmış otomobil pazarına taşımak olduğunu belirten Tiftik, şöyle devam etti:



"Bu güveni ikinci el otomobil müşterisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Borusan Next, çoklu marka, çoklu kanal ve çoklu platform yaklaşımıyla, kullanılmış otomobil ve motosiklet pazarında güvene dayalı, kaliteli hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla konumlandırılıyor. Özellikle ikinci el piyasasında uzun süredir hissedilen kurumsallaşma boşluğunu yenilikçi satış ve pazarlama yaklaşımlarıyla doldurmak için bu markayı hayata geçirdik."

- "Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri"

Tiftik, büyüme stratejileri kapsamında geçen aylarda önemli bir adım attıklarını hatırlatarak, dijital ikinci el araç platformu Carvak'ın satın alındığını bildirdi.

Bu satın almayı Borusan Next'in iddiasını daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Tiftik, Carvak'ın teknoloji altyapısı ve sektörel deneyimini, Borusan Next'in uçtan uca sunduğu güvenilir ve şeffaf hizmet süreciyle birleştirerek müşteri deneyimini daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Tiftik, "Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri. Net rakamlara ulaşmanın her zaman kolay değil ancak Türkiye'nin bu alanda ilk üç pazar arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de satılan her bir sıfır kilometre otomobile karşılık neredeyse 7'nin üzerinde kullanılmış otomobil satılıyor. Bu son derece büyük bir pazar anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

- "Borusan Next teknoloji merkezli bir platform yaklaşımıyla konumlanıyor"

Borusan Otomotiv Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar da son iki yılda 50 bin adedin üzerinde kullanılmış otomobil alım-satım işlemi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 60'ının premium araç markalarından oluştuğunu aktaran Baydar, yakından takip ettikleri en önemli göstergelerden birinin Borusan Grubu markaları dışındaki araçların toplam satışlar içindeki payı olduğunu söyledi.

Baydar, bu oranın yüzde 55 seviyesinde gerçekleştiğini ve Borusan Next'in çok markalı platform yapısının bu tabloda belirleyici rol oynadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Borusan Next yalnızca konvansiyonel bir ikinci el satış modeliyle değil, teknoloji merkezli bir platform yaklaşımıyla konumlanıyor. 100 bini aşan kayıtlı kullanıcı sayısına ulaştık ve kısa vadede 1 milyon kayıtlı kullanıcı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda teknoloji ve pazarlama yatırımlarımızı artırdık. Müşterilerle yalnızca araç alım satım anlarında değil, araç sahipliği yolculuğunun tamamında temas kurmayı amaçlıyoruz. Güven, kalite ve kolaylık kavramları pazarda en çok ihtiyaç duyulan ancak hayata geçirilmesi en zor başlıklar.



Servis hizmetleri bu yapının en önemli bileşenlerinden biri. Borusan Next'in kendi bünyesinde mekanik onarımdan boyasız göçük onarımına, oto kuaförden TSE standartlarında ekspertize kadar uzanan kapsamlı servis hizmetlerini, grup dışındaki tüm markalar için de sunuyoruz. Bu kapsamda Kağıthane ve Balgat olmak üzere iki kritik lokasyonda hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımlar ve iş ortaklıklarıyla servis ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz."

- "Tüketicilerin aklına gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz"

Baydar, Borusan Next'in kullanılmış otomobil pazarına bakışının geçici bir büyüme hedefinden ibaret olmadığını vurgulayarak, tüketicilerin aklına gelen ilk marka olmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye pazarının büyüklüğüne işaret eden Baydar, bu pazarda anlamlı bir paya ulaşabilmek için farklı müşteri profillerine ve segmentlere hitap edebilmenin önemine dikkati çekti.

Bu doğrultuda organik büyümenin yanı sıra inorganik büyümeye de önem verdiklerini ifade eden Baydar, "Dijital ikinci el araç platformu Carvak'ın satın alınması, 2025 yılı için kritik bir adım oldu. Bu satın alma, 7,5 milyon adetlik ikinci el pazarında yüzde 1-2 seviyelerinin üzerinde pazar payına ulaşabilen ilk kurumsal oyunculardan biri olma hedefimiz açısından stratejik önem taşıyordu." açıklamasında bulundu.

Baydar, 2025'te pazarda 7,5 milyon adet kullanılmış aracın el değiştirdiğini ve sektörün yılı yüzde 6,6'lık bir büyümeyle rekor kırarak kapattığını kaydetti.

Yılın ilk yarısının daha stabil geçtiğini, ikinci yarıda ise toparlanma yaşandığını aktaran Baydar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle aralık ayında hem sıfır hem de ikinci el satışlarında birbirini tetikleyen güçlü bir artış gözlemlendi. Türkiye'de kullanılmış otomobil parkının yaş ortalaması da yakından takip edilen bir diğer gösterge. Özellikle 5 yaş ve üzeri araç oranı Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek seyrediyor. Elektrikli araçların devreye girmesiyle birlikte 0-5 yaş aralığındaki bazı modeller fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. Bu dönüşümün ikinci el pazarını önümüzdeki yıllarda da yıllık yüzde 5-10 bandında büyümesini destekleyeceğini öngörüyoruz."



Pazarın orta vadede 8,5 milyon adet seviyelerine ulaşmasını beklediklerine dikkati çeken Baydar, yatırım ve büyüme planlarını da bu öngörü doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi.

Borusan Next'in karar alma süreçlerinde veri ve analiz odaklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Baydar, "Türkiye otomotiv pazarı yüksek oranda konsantre bir yapıya sahip. Türkiye'de ilk 10 il pazarın yaklaşık yüzde 75-80'ini oluşturuyor. Halihazırda İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı içinde Bursa, Antalya, Konya ve Samsun'da yeni şubeler açmayı ve bu genişlemeyle 2026 yılı sonuna kadar Türkiye otomotiv pazarının yüzde 80'ine erişmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.​​​