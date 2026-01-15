Boyner Grup ve KAGİDER işbirliğiyle "İyi İşler" programının 11. dönem eğitimleri başlıyor

İSTANBUL - Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın 11. dönem eğitimleri başlıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, program, yeni eğitim döneminde de kadın girişimcilerin yanında olma hedefiyle hayata geçiriliyor.

Bu sene 11. yılına giren programla kadın girişimcilerin sürdürülebilir işletme kapasitelerini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve uzun vadeli büyümelerini desteklemek amaçlanıyor.

Program kapsamında bu yıl 11 şehirden katılan 33 kadın girişimci, 9 hafta boyunca yoğun ve kapsamlı bir eğitim programına katılacak.

İyi İşler eğitimleri, girişimcilik temel değerlerinden strateji planlamaya, pazarlamadan dış ticarete iş dünyasının temel başlıklarını kapsayacak.

Ayrıca programda, finansal okuryazarlıktan sözleşmeler hukukuna kadar farklı alanlarda kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel konulara yer verilecek. Eğitimler, kadın girişimcilerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda uluslararası tedarik zincirlerinde de yer alabilmeleri için gerekli olan kurumsal altyapıyı güçlendirecek.

- Kadın girişimciler için küresel standart hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı ve Hopi Üst Yöneticisi (CEO) Elif Ateşok Şatıroğlu, Boyner Grup olarak "İyi İş" kavramını kar etmekten öte, "kadın emeğini görünür kılmak, sürdürülebilirliği merkeze almak ve bir hayali sağlam bir yapıya dönüştürmek" olarak tanımladıklarını belirtti.

Kendine ve birbirlerine inanan kadın girişimcilerle ekosistemlerini büyüttüklerine işaret eden Şatıroğlu, bir kadının güçlenmesiyle toplumun güçleneceğine, toplumun güçlenmesiyle de geleceğin değişeceğine inandıklarını anlattı.

Şatıroğlu, "9 hafta sürecek bu yolculukta amacımız, cam tavanları cesaretle kırarak işletmelerimizi küresel standartlara taşıyacak kurumsal altyapıyı birlikte inşa etmek. 10 yılda 190 mezuna ulaştık. 11. yılda program sonunda eklenecek kadın girişimcilerimizle mezun ağımız daha da büyütecek, yarattığımız değeri daha fazla kişiye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.



- Kadın girişimciler için sürdürülebilir büyüme modeli

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da programın kadın girişimcilerin sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol üstlendiğini kaydetti.

Kadın girişimcilerin yalnızca iş kurmalarını değil, kurdukları işleri büyütmeleri, kurumsallaştırmaları ve küresel pazarlara taşıyabilmelerini önemsediklerini vurgulayan Bezircioğlu, şunları kaydetti:

"İyi İşler, bu anlamda kadın girişimcilere bilgi ve deneyimin yanı sıra güçlü bir dayanışma ve işbirliği ağı sunan son derece kıymetli bir model. Boyner Grup ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu işbirliği sayesinde, kadın girişimcilerin pazarlara erişimlerinin arttığını ve ekonomik hayatta kalıcı bir etki yarattıklarını görmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı.

Program kapsamında sunulan eğitimler, kadın girişimcilerin rekabet güçlerini artırırken uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor. KAGİDER olarak, kadın emeğinin görünür, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü şekilde yer alması için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerini güçlendirerek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."