Bozyazı ilçesinde dolu etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Dolu, ulaşımda aksamaya da yol açtı.
